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Как сделать высокоточное зарядное устройство с индикацией для аккумулятора 3,7 В

Электроника 25 664 2

Как известно, литий-ионные аккумуляторы крайне чувствительны к напряжению перезарядки и запросто выходят из строя даже при небольшом отклонении. Чтобы этого избежать нужен точный зарядник.

Простая схема зарядного устройства удобна в использовании, не содержит дефицитных деталей, имеет четкий порог срабатывания и индикацию состояния. Высокая точность достигается благодаря использованию микросхемы-стабилизатора «TL431».

Необходимые детали

Схема зарядного устройства

На транзисторе «Q1» построен ключ, коммутирующий аккумулятор с источником питания. На микросхеме «U1» собран логический, пороговый стабилизатор. При помощи светодиодов отображается индикация состояния.

Резистором «R4» можно подобрать точный уровень срабатывания. Вместо него можно установить подстроечный резистор.

Изготовление зарядного устройства для литий-ионного аккумулятора 3,7 В

Схема не имеет платы и спаивается навесным монтажем. В роли перемычек используется одножильный медный провод.

Слева припаиваются провода от блока питания 5 В (зарядник от смартфона). Справа - провода от бокса аккумулятора.

Устанавливаем аккумулятор 18650 в бокс. Подключаем схему к блоку по средствам USB разъема. Горит красный светодиод, индицирующий протекание тока зарядки.

Через определенное время, когда зарядка АКБ будет закончена, транзистор закроется и загорится зеленый светодиод, указывающий о полном заряде батареи.

Проверка тестером показывает, что батарея заряжена до максимального напряжения 4,2 В.

К схеме можно подключить сразу несколько паралельно соединенных аккумуляторов.

Смотрите видео

Как на транзисторах сделать блок балансировки на любое количество литий-ионных аккумуляторов - https://sdelaysam-svoimirukami.ru/7518-kak-na-tranzistorah-sdelat-blok-balansirovki-na-ljuboe-kolichestvo-litij-ionnyh-akkumuljatorov.html

Простой индикатор уровня заряда аккумулятора 3,7 В - https://sdelaysam-svoimirukami.ru/6056-prostoj-indikator-urovnja-zarjada-akkumuljatora-37-v.html

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Комментарии (2)
  1. Василий Иванович
    #1 Василий Иванович Гости 15 сентября 2022 23:54
    0
    Ещё никогда не спаивался навесным монтажом. :-))))
  2. alcineu silva
    #2 alcineu silva Гости 27 декабря 2022 21:47
    0
    Чтобы изменить зарядное напряжение, какова будет настройка сети на выводе TL431 на 3 В выше?
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